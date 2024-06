Urmeaza ZF Bankers 2024, 17-19 iunie. Ce se va intampla in continuare pe piata bancara din Romania, cine vrea sa vanda, cine vrea sa cumpere banci?

ZF Bankers, cel mai important eveniment dedicat industriei bancare, revine pentru editia 2024 intr-un context in care sistemul bancar are din punct de vedere statistic cei mai buni indicatori, active detinute si profitabilitate. ZF Bankers 2024 va avea loc pe 17 si 18 iunie la hotel Mariott din Bucuresti, iar pe 19 iunie este ZF Asigurari, intalnirea dedicata industriei de asigurari din Romania.In 2023, sistemul bancar romanesc a inchis cu active de 803 mld. lei, adica 161,5 mld. euro, in ... citește toată știrea