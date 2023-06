ZF Asigurari, aflat la a doua editie, care va avea loc miercuri, 28 iunie, in cea de-a treia zi din cadrul ZF Bankers Summit 2023, isi propune sa atinga si subiecte precum digitalizarea companiilor de asigurari din Romania, dar si ce a insemnat aceasta schimbare radicala spre online, ce a insemnat pentru bugetele companiilor, cum sustin in continuare acest proces, avand in vedere schimbarile tehnologice care sunt din ce in ce mai prezente si ce asteptari mai sunt, in special din partea ... citeste toata stirea