Urmeaza ZF Bankers Summit 2024, 17-18 si 19 iunie. Cand vor incepe sa scada dobanzile la lei, cum vor evolua IRCC si ROBOR?

Anul trecut la ZF Bankers Summit 2023, principalii bancheri si directorii de trezorerie spuneau ca se asteapta ca BNR sa inceapa sa reduca dobanda de referinta si sa dea un semnal in piata de reducere a dobanzilor spre finalul anului, odata ce se confirma ca inflatia este pe un trend de scadere. Inflatia a scazut spre 6% de la 8-9% atunci si 16% in 2022, dar BNR nu a redus dobanda de referinta care de mai bine de un an se afla la 7%.Asa ca reducerea dobanzilor la lei din piata s-a mai amanat. ... citește toată știrea