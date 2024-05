Urmeaza ZF ESG Summit 2024, pe 15 mai. ESG from A to Z: Cum devine sustenabilitatea valoare adaugata pentru afacerea ta si pentru economia Romaniei

ZF ESG Summit, cel mai important eveniment conceput de Ziarul Financiar, dedicat temelor ce tin de sustenabilitate, ajunge anul acesta la cea de-a treia editie, dovedind astfel utilitatea acestui demers editorial. In editia de anul trecut, 30 de speakeri au abordat alaturi de ZF tema ESG si implicatiile sale in business, iar anul acesta ne dorim sa mergem mai departe, mai in profunzimea acestei teme care schimba mediul de afaceri.Companiile care adopta principiile de sustenabilitate ESG sunt ... citește toată știrea