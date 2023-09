a(Trade Mark)Businessul clinicilor private a crescut in fiecare an in ultimii zece ani.Intr-un deceniu afacerile companiilor care activeaza pe piata serviciilor medicale private, in asistenta medicala specializata, au crescut de cinci ori si au ajuns la 10,3 miliarde de lei (2 mld euro), potrivit unei analize ZF facute pe baza datelor transmise de Registrul Comertului (ONRC). Cifra de afaceri totala raportata de firmele din acest sector este mai mare cu 13% fata de anul anterior si mai mult ... citeste toata stirea