Urmeaza ZF Health & Pharma Summit, 23-24 septembrie. Adrian Popa, presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate (ANDIS), vine la conferinta ZF

a(Trade Mark)Romania are in plan constructia a trei spitale regionale in valoare totala de circa 2 mld. euro la Iasi, Cluj si Craiova a(Trade Mark)In ce stadiu se afla cele trei proiecte? Adrian Popa, presedintele agentiei care se ocupa sa duca la bun sfarsit cele trei proiecte, vine la ZF Health & Pharma Summit pentru a detalia etapele parcurse pana acum.Adrian Popa, presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate (ANDIS), vine la ZF Health & Pharma Summit ... citește toată știrea