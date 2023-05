a(Trade Mark)Johan Gabriels, directorul regional al iBanFirst a spus recent ca extinderea catre vecinii Romaniei poate aduce un randament mult mai bun pentru ca o companie din Romania care activeaza si in Bulgaria si Ungaria, de exemplu, da dovada de scalabilitate a businessului.Companiile romanesti se uita spre Vest, in timp ce investitorii incep sa se uite mult mai atent spre Est, avand in vedere potentialul de crestere al regiunii. Care sunt oportunitatile pentru antreprenorii care vor sa ... citeste toata stirea