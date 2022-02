Urmeaza ZF Live Special in parteneriat cu PwC Romania: Ce schimbari se pregatesc in politicile fiscale

Vineri 18 februarie, de la ora 10:00, Ziarul Financiar va discuta cu reprezentantii PwC Romania despre schimbarile pe care le pregatesc autoritatile locale in politicile fiscale din Romania.Ziarul Financiar organizeaza o editie speciala a emisiunii ZF Live in care va discuta cu reprezentantii PwC Romania despre schimbarile care se pregatesc in politicile fiscale din Romania.Ministerul Finantelor va demara in curand consultarile cu mediul de afaceri, pe agenda fiind propuneri de impact, cum ar ... citeste toata stirea