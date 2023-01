Urmeaza ZF Power Summit 2023, 21-23 februarie. Europa si Romania au rezistat in iarna acestui an, dar cum va arata iarna lui 2023 in absenta totala a gazului rusesc? Aflati la ZF Power Summit 2023

a(Trade Mark) Eric Stab, presedinte & CEO al ENGIE Romania, unul dintre cei mai puternici executivi din domeniul energetic local, participa la ZF Power Summit 2023 pentru a prezenta strategia si viziunea unui investitor strategic in energia din Romania.Pe 22 ianuarie, gradul de umplere pentru depozitele cu gaze la nivel european era de 77%, nivel istoric in contextul in care in aceeasi zi a anului trecut gradul de umplere era de numai 42%. Cu o iarna neobisnuit de calda si cu scaderea masiva a ... citeste toata stirea