a(Trade Mark)Locomotiva regiunii de dezvoltare Sud-Est ramane Constanta, in ciuda faptului ca judetul a pierdut mult din viteza dupa Revolutie, din cauza lipsei de investitii in infrastructura existenta si conexiuni noi.Vrancea, Braila si Tulcea sunt judetele cu cea mai slaba dezvoltare in regiunea Sud-Est, cu afaceri totale mai mici de 15 mld. lei pe an si sub 40.000 de salariati pentru fiecare judet. Constanta, un judet care a pierdut masiv din viteza in ultimii ani, ramane insa liderul ... citeste toata stirea