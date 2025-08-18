Editeaza

Ursula von der Leyen: "Ucraina trebuie sa devina un arici de otel"

Sursa: Bursa
Luni, 18 August 2025, ora 05:40
20 citiri
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminica, la o conferinta de presa sustinuta alaturi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca Ucraina trebuie sa devina "un arici de otel, de neinghitit pentru potentialii invadatori", potrivit news.ro.
"Trebuie sa existe garantii de securitate puternice pentru a proteja atat Ucraina, cat si interesele vitale de securitate ale Europei. Ucraina trebuie sa isi poata mentine suveranitatea si integritatea teritoriala", a spus ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Vremea in Romania: Temperaturi apropiate de normal pana la mijlocul lunii septembrie
Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) prognozeaza pentru perioada 18 august - 15 septembrie ...
Reforma si reorganizarea anuntata de guvernul Bolojan in Pachetul 2 incepe cu noi cresteri de taxe: Creste impozitul pe veniturile de pe burse, creste CASS la activitatile independente, se modifica regimului fiscal al sumelor obtinute din chirii si cazari
Guvernul Bolojan a publicat joi noapte proiectul de lege si nota de fundamentare privind taxele si ...
Trei cuvinte! Ce a titrat L'Equipe, dupa "remontada" nebuna reusita de PSG in Supercupa Europei
PSG a reusit sa castige Supercupa Europei in fata celor de la Tottenham, desi a fost condusa pana ...
ActualitateBusinessSportLife Show