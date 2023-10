Senatorul USR Cristi Berea acuza PSD si PNL ca pun in pericol siguranta romanilor, in conditiile in care o initiativa PSD care modifica legea privitoare la regimul armelor si munitiilor a trecut tacit de Senat. Initiativa legislativa a deputatilor PSD Eugen Bejinariu, Mihai Fifor, Mihai Weber, Nicolae Georgescu, Raluca Dumitrescu si a ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, al carei sot detine deja doua arme de foc, relaxeaza conditiile de detinere si folosire a armelor de foc, relateaza ... citeste toata stirea