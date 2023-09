Guvernul favorizeaza in continuare mafia padurilor si refuza sa calculeze impactul bugetar pentru infiintarea unei DNA a padurilor, se arata intr-un comunicat de presa emis, ieri, de USR.PSD si PNL actioneaza pe modelul premierului Ciolacu: multe vorbe, zero fapte. Desi spun ca vor sa salveze padurile, in realitate ministerele din Guvern refuza sa calculeze impactul bugetar pentru DNA-ul Padurilor, in incercarea de a bloca acest proiect sa devina lege. Deputata USR Diana Buzoianu a depus ... citeste toata stirea