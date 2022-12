USR:"In mandatul ministrului Mediului Tanczos Barna, romanii mor de frig in case sau din cauza aerului poluat"

USR a transmis ca ministrul Mediului Tanczos Barna se dovedeste "si in momentul al 12-lea incapabil sa gaseasca solutii la problema celor peste 3 milioane de familii care ingheata in case pentru ca nu mai gasesc lemnele de foc necesare incalzirii locuintelor, ca urmare a masurii aberante de plafonare a pretului lemnelor", informeaza news.ro."Realitatea Romaniei anului 2022 este ca anul acesta avem deja romani care au murit de frig in casele lor inghetate. In toata aceasta criza, am avut timp ... citeste toata stirea