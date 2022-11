USR INCEARCA SA REPARE CE A STRICATProiect legislativ privind interzicerea inchiderii termocentralelor pe carbune

Deputatii USR Cristina Pruna si Radu Miruta au depus, ieri, in Parlament, legea responsabilitatii in energie, prin care ar urma sa fie interzisa scoaterea din sistemul energetic romanesc a unei capacitati de productie pe huila sau lignit inainte ca aceasta sa fie inlocuita cu o alta sursa, care sa poata produce cel putin aceeasi cantitate de energie electrica.Propunerea vine in contextul in care PSD si PNL au votat, marti, pentru inchiderea carierelor de carbune din Romania, ceea ce va duce la ... citeste toata stirea