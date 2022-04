USR, nemultumita de implementarea PNRR

Inchiderea jaloanelor in ultima zi a termenului-limita, lipsa rolului de coordonare al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene si a consultarilor cu Comisia Europeana si dezbaterile dintre PSD si PNl privind renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta sunt cele trei probleme majore care pun in pericol implementarea PNRR, identificate de USR."A devenit un stil de lucru ca jaloanele sa fie inchise in ultima zi. 5 jaloane/tinte erau inchise cu o saptamana inainte de ... citeste toata stirea