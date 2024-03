USR: "Radu Mihail si Iulian Lorincz au depus o initiativa pentru studierea limbii romane de copiii din Diaspora"

Parlamentarii USR de Diaspora - senatorul Radu Mihail si deputatul Iulian Lorincz - au depus o initiativa legislativa in sprijinul celor peste jumatate de milion de copii romani care cresc departe de tara ca acestia sa studieze limba romana, si anume includerea cursului de Limba, Cultura si Civilizatie Romaneasca in legea invatamantului, conform agerpres.Potrivit sursei indicate, "De 16 ani, mii de copii din sapte tari europene beneficiaza de cursul de limba, cultura si civilizatie romaneasca, ... citește toată știrea