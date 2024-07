Valea Oltului si podul Giurgiu-Ruse, doua dintre cele mai tranzitate drumuri din Romania, se inchid in plin sezon de concedii si intarzie exporturi de miliarde de euro. "Vor fi costuri logistice suplimentare, intarzieri in livrarea marfurilor. Va fi grav"

a(Trade Mark)Dacia are 2.200 de transporturi de camioane pe saptamana pe Valea Oltului a(Trade Mark)Si Ford este afectat, pentru ca primeste componente din centrul tarii a(Trade Mark)FAN Courier are zilnic in jur de 150-200 de curse pe Valea Oltului: Daca eu intarzii o ora in Timisoara, am 100 de curieri care stau degeaba si deci am 100 de ore pierdute" a(Trade Mark)Companiile spun ca inteleg necesitatea de a inchide Valea Oltului, dar acest lucru ar fi trebuit facut intr-o alta perioada, ... citește toată știrea