Consiliul de Administratie al Postei Romane l-a numit Valentin Stefan in functia de director general al Postei Romane si pentru urmatorii patru ani. Numirea a fost realizata in urma procedurii de recrutare si selectie a candidatilor, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.Stefan a preluat conducerea operatorului postal national in iunie 2021. Detalii AICI.De asemenea, Consiliul de Administratie al Postei Romane l-a numit pe ... citeste toata stirea