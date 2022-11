Vanzari record la eMag de Black Friday: Jumatate de milion de romani au profitat de reducerile retailerului online in doar primile 10 ore. Cea mai mare comanda s-a ridicat la 12.000 de lei. Cate televizoare s-au vandut pe secunda

eMag, cel mai mare retailer online de pe piata locala, a vandut peste 1,8 milioane de produse la peste 450.000 de clienti doar in primele 10 ore de la lansarea ofertelor de Black Friday.Romanii au profitat de reduceri si au cheltuit peste 521 milioane de lei in nici 24 de ore.Vanzarea in rate a crescut cu 35% fata de 2021, iar numarul de plati online cu cardul a ajuns la un total de 62,7%."Interesul crescut si rezultatele de pana acum confirma tendintele anului - oamenii prefera comertul ... citeste toata stirea