Apcom IT Distribution, companie infiintata in anul 1994 si distribuitor autorizat in Romania al gadgeturilor gigantului american Apple, a raportat pentru exercitiul financiar al anului 2022 o cifra de afaceri de 2,18 miliarde de lei, de la 1,29 miliarde de lei in 2021 si 16,3 milioane de lei in 2020.Profitul net al companiei a urcat la 59,1 milioane de lei, comparativ cu 33,82 milioane de lei in 2021 si 717.871 lei in 2020.CITESTE SI Afaceri in crestere ... citeste toata stirea