Vasile Dincu a avut o intrevedere cu omologul italian

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a participat, luni, la un dejun de lucru oferit de omologul italian, Lorenzo Guerini, in marja vizitei pe care oficialul roman a efectuat-o la Bolzano pentru ceremonia de inaugurare a monumentului dedicat soldatilor romani cazuti pe teritoriul Italiei in timpul Primului Razboi Mondial, informeaza news.ro."Agenda discutiilor a inclus aspecte legate de cooperarea in cadrul NATO, cu accent pe prioritatile aliate in pregatirea Summit-ului de la Madrid, ... citeste toata stirea