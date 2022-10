Vasile Dincu a semnat scrisoarea de intentie pentru participarea Romaniei la European Sky Shield Initiative

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a semnat, astazi, scrisoarea de intentie pentru participarea Romaniei la European Sky Shield Initiative (ESSI), initiativa propusa si coordonata de catre Germania, in marja reuniunii ministeriale NATO care a avut loc la Bruxelles, conform Agerpres.La activitate a participat si secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana.ESSI este un proiect de cooperare in domeniul apararii aeriene, oferind sprijin statelor participante in procesul de ... citeste toata stirea