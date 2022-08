Vasile Dincu, evaluat pozitiv de seful Guvernului

Vasile Dincu, ministrul Apararii Nationale, cel despre care se spune ca ar putea fi supus unei remanieri guvernamentale, este deocamdata in gratiile premierului Nicolae Ciuca."Daca doriti sa facem o analiza a ceea ce s-a intamplat in domeniul apararii, trebuie sa ne uitam la ceea ce Romania a reusit sa obtina la Summitul NATO de la Madrid. Ministerul Apararii Nationale reprezinta o componenta importanta in demersul politico-militar facut de la nivelul presedintelui tarii, inclusiv la nivelul ... citeste toata stirea