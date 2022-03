VASILE DINCU, MINISTRUL APARARII NATIONALE:"Dialogul si diplomatia - principalele instrumente pentru rezolvarea oricarei disensiuni"

Atacul Federatiei Ruse asupra Ucrainei trebuie sa inceteze, iar dialogul si diplomatia trebuie sa devina principalele instrumente pentru a rezolva orice disensiune, a afirmat, ieri, Vasile Dincu, ministrul Apararii Nationale, la Baza Aeriana 57 Mihail Kogalniceanu, unde, impreuna cu omologul sau german Christine Lambrecht, a trecut in revista situatia militarilor germani dislocati in tara noastra."Cancelarul Olaf Scholz a spus, sambata trecuta in Bundestag, ca *nu vom accepta folosirea fortei ... citeste toata stirea