VASILE DINCU:''Nu se pot intoarce paginile istoriei spre capitolele in care Europa era divizata de Cortina de Fier''

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca ramane ferm convins ca paginile istoriei nu se pot intoarce spre capitolele in care Europa era divizata de Cortina de Fier si organizata pe principiul sferelor de influenta, asa cum doreste, din pacate, Federatia Rusa, conform Agerpres.Intr-un comunicat de presa al MApN, ministrul Apararii face o serie de precizari cu privire la "speculatiile aparute in spatiul public in legatura cu asa-zise controverse" legate de declaratii pe care le-a ... citeste toata stirea