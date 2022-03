Vasile Dincu nu stie ce apara ori nu stie sa minta

Un draft de proiect legislativ care a ajuns in mass-media privitor la instituirea starii de criza si care contine dispozitii privind modul in care Ministerul Apararii Nationale (MApN) cu binecuvantarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) poate dispune mobilizarea militara a tuturor barbatilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani a ajuns sa fie negat de ministrul Vasile Dincu, care se incurca in propriile declaratii.Initial, ministrul Apararii Nationale a declarat pentru postul de ... citeste toata stirea