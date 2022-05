VASILE DINCU:"Pachetul de legi privind securitatea nationala a fost finalizat"

Pachetul de legi privind securitatea nationala este finalizat si va fi trimis in Parlament, a anuntat, astazi, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, potrivit Agerpres."Am finalizat in aceste luni intreg pachetul privind securitatea nationala. Il vom aduce in Parlament, il vom discuta si in partid, in comisiile parlamentare. Cred ca sunt esentiale, pentru ca au trecut multi ani de la integrarea noastra in NATO si sunt multe lucruri care trebuie aduse in acest moment la nivelul unor ... citeste toata stirea