VASILE DINCU:"Romania poate deveni un hub care sa furnizeze securitate"

Romania poate deveni un hub care sa furnizeze securitate in zona, "ramane sa fim destul de destepti, destul de rapizi si sa actionam", insa va trebui gasita o formula pentru a elimina o parte din "fricile generate de neincrederea in stat, in politicieni, in institutii", a declarat, astazi, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, informeaza Agerpres."Relevanta noastra strategica a crescut in ultima vreme. Dupa Crimeea, cererile continue ale statului roman legate de Flancul (estic - n.r.) si ... citeste toata stirea