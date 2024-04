Veniturile Microsoft au explodat cu 17%, propulsate de cresterea puternica din Cloud

Veniturile totale ale Microsoft au crescut cu 17% de la an la an in acest trimestru, care s-a incheiat la 31 martie, potrivit unui comunicat. Profitul net, de 21,94 miliarde de dolari, sau 2,94 dolari pe actiune, a crescut de la 18,30 miliarde de dolari, sau 2,45 dolari pe actiune, in trimestrul precedent.Segmentul Intelligent Cloud al companiei, care include cloud-ul public Azure, Windows Server, Nuance si GitHub, a produs venituri de 26,71 miliarde de dolari. Aceasta reprezinta o crestere de ... citește toată știrea