Veniturile Orange Money au crescut de peste patru ori. Ritmul de crestere a pierderii a incetinit

Orange Money IFN, societatea infiintata de Orange Romania pentru furnizarea de servicii de plati si de transfer de bani de pe telefonul mobil, a inregistrat anul trecut pierderi de 65,77 milioane de lei, in crestere cu 2,7% fata de 2020, cand rezultatul negativ s-a dublat comparativ cu 2019.Veniturile totale au crescut de peste patru ori, de la 15,65 milioane de lei la 63,6 milioane de lei.