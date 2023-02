Veniturile Vodafone Romania au crescut in ultimul trimestru, dar sunt in regres pe primele noua luni ale anului fiscal

Vodafone Romania, al doilea jucator local de telecomunicatii mobile, a raportat pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2022 - 2023, care se va incheia la 31 martie 2023, venituri totale de 191 milioane de euro, de la 185 milioane de euro in perioada similara a anului fiscal 2021 - 2022. In primele noua luni, veniturile au insumat 568 milioane de euro, in scadere cu 0,87% fata de intervalul precedent, cand acest indicator a totalizat 573 milioane de euro, conform datelor financiare ale ... citeste toata stirea