Veste buna de la Bruxelles: Comisia Europeana anunta o schema de sprijin in valoare de 56 de milioane de euro pentru crescatorii de pasari si porci din Romania

Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 56 de milioane EUR (278,6 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului porcinelor si a sectorului pasarilor de curte in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat emis de Reprezenta Comisiei Europene in Romania.Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat in vederea sprijinirii unor masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea ... citește toată știrea