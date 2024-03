Veste buna de la Bruxelles: Comisia Europeana aproba Romaniei un ajutor de stat in valoare de 164 de milioane de euro, pentru sprijinirea productiei agricole

Comisia Europeana a aprobat o schema a Romaniei de aproximativ 164 de milioane EUR (815,5 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului productiei agricole primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 si modificat la 20 noiembrie 2023, in vederea sprijinirii unor masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si ... citește toată știrea