Veste buna pentru economie: Ministerul Finantelor anunta un ajutor de pana la 12,5 miliarde de lei pentru antreprenori. "Sustinem si incurajam dezvoltarea IMM-urilor si a mediului de afaceri in ansamblu"

Ministerul Finantelor anunta lansarea unui nou program intitulat "IMM Plus", destinat mediului de afaceri din Romania. Acesta este prevazut intr-un OUG aflat in dezbatere publica.Proiectul asigura, pana la 30 iunie 2024, accesul la finantare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea activitatii. Bugetul propus este de maximum 12,5 miliarde lei si se pot acorda garantii in limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500