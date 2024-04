Vestea: "Lucrarile la Sala Polivalenta a Brasovului sunt realizate in proportie de 30%"

Lucrarile la viitoarea Sala Polivalenta a Brasovului sunt realizate in proportie de 30% si sunt programate sa se incheie in toamna anului viitor, a declarat, duminica, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, care a efectuat o vizita pe santier, a transmis acesta pe pagina sa de socializare.Potrivit sursei, "Astazi am efectuat o vizita de lucru pe santierul Salii Polivalente din municipiul Brasov, un proiect esential in cadrul strategiei de dezvoltare a zonei ... citește toată știrea