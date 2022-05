Vesti bune pentru milioane de salariati: Angajatii vor avea parte de o minivacanta si o zi libera in timpul saptamanii

In prima jumatate a lunii iunie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanata de trei zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Rusaliilor. Astfel, ziua de 12 iunie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii primei zi de Rusalii, ziua de 13 iunie este a doua zi de Rusalii care va fi considerata, de asemenea, libera. Ziua de 12 iunie pica duminica, in timp ce ziua de 13 iunie pica in timpul saptamanii, respectiv ziua de luni.Pana la ziua de Rusalii, romanii ... citeste toata stirea