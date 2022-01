Vesti bune pentru o categorie de salariati: Anagajatii care vor beneficia de o noua zi libera si o minivacanta de 5 zile

Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucratoare pentru care se acorda zile libere, zile care preced si/ sau care succed zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Astfel, in acest an, Guvernul a adoptat un proiect de hotarare prin care s-a stabilit ca vineri, 2 decembrie 2022, sa fie zi libera pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice.Astfel, pentru personalul institutiilor ... citeste toata stirea