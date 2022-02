Vesti bune pentru parinti: Valoarea tichetelor de cresa ar putea creste din aprilie

Valoarea tichetelor de cresa ar urmea sa creasa incepand din luna aprilie acestui an, conform celui mai recent proiect de act normativ publicat recent spre dezbatere pe site-ul Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS).Mai exact, este vorba despre proiectul de Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2022, publicat recent.Ordinul privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub ... citeste toata stirea