Vesti bune pentru proprietarii de autovehicule: Cand incep inscrierile in programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2024

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat, recent, lansarea Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus 2024.Incepand de marti, 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul celor doua programe."Prin lansarea din acest an, am ajuns la a 20-a ... citește toată știrea