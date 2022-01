Vesti bune pentru soferi: Autoritatile din patru judete vor sa construiasca un drum expres

Un drum expres in sud-estul tarii ar putea fi primul mare proiect de infrastructura implementat dupa descentralizarea promisa de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Viitorul drum va lega orasul Galati de autostrada Soarelui, in zona Drajna, judetul Calarasi.Consiliile judetene din Galati, Braila, Ialomita si Calarasi s-au asociat pentru a realiza un drum expres in zona de sud-est a tarii. Este primul proiect important care apare dupa ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, le-a ... citeste toata stirea