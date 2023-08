La sfarsitul saptamanii trecute a fost pus in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, un proiect de OUG pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevazute la art.262 alin. (32) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.Mai exact, ordonanta de urgenta reglementeaza prelungirea cu 90 de zile a termenelor in care contractele de asigurare incheiate cu asiguratorul cu o cota de piata ridicata pe segmentul asigurarilor RCA, aflat in ... citeste toata stirea