Vesti bune: Tinerii vor primi mai multi bani atunci cand vor face un internship

Incepand din acest an salariul minim brut pe tara a crescut la 3.000 de lei, astfel cei care vor efectun un internship vor primi mai multi bani, conform legii privind internshipul.Legea nr. 176/2018 privind internshipul, intrata in vigoare la 18 august 2018, reglrementa indemnizatia pentru cei care desfasoara stagii de internship - "Cuantumul indemnizatiei pentru internship stabilita potrivit alin. (1) este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se