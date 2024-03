Vesti proaste pentru fumatori: Nivelul accizei specifice la tigarete va creste in curand

Nivelul accizei specifice la tigarete va creste dupa publicarea in Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 12 februarie 2024 a Ordinului nr. 265/2024 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete.Nivelul accizei specifice la tigarete in perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv este de 543,81 lei/1.000 de tigarete.Anterior aparitiei Ordinului MF anterior mentionat, nivelul accizei specifice la tigarete in perioada 1 aprilie 2023 - 31 martie 2024 inclusiv este de 493,988 lei/1. ... citește toată știrea