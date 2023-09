Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Ciclism a decis amanarea editiei din acest an a Turului Romaniei si reluarea competitiei in 2024.Din motive independente de organizatori si parteneri, Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Ciclism a decis amanarea editiei din acest an si reluarea competitiei in 2024."Din dorinta de a duce mai departe traditia Turului Romaniei si de a ii asigura o continuitate fireasca, am amanat aceasta decizie pana in ultimul moment posibil, ... citeste toata stirea