Subventiile agricole nu vor fi majorate pana in 2027 a declarat Frans Timmermans, vicepresedintele Comisiei Europene, chiar daca fermierii solicita cresterea fondurilor europene alocate agriculturii, conforn Euractiv.com."Trebuie sa incepeti prin a intreba daca fondurile pe care le avem - 387 de miliarde de euro - este o suma uriasa - sunt cheltuite in mod corect in acest moment? Nu cred ca este cazul", a spus Frans Timmermans, care are ca argument rapoartele din ultimii ani ale Oficiului ... citeste toata stirea