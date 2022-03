Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, va efectua vizite in Polonia si Romania, in perioada 9-11 martie, pentru a demonstra sustinerea Washingtonului pentru aliatii de pe flancul estic al NATO, in contextul invaziei ruse in Ucraina, anunta Casa Alba."Vicepresedintele Kamala Harris se va deplasa la Varsovia, in Polonia, si la Bucuresti, in Romania, in perioada 9-11 martie. Vizita sa va demonstra forta si unitatea Aliantei NATO si sustinerea SUA pentru aliatii de pe flancul estic al NATO in ... citeste toata stirea