Vicepresedintele UE, Eva Kaili, a fost arestata la Bruxelles

Unul dintre vicepresedintii UE, Eva Kaili, a fost arestata vineri seara la Bruxelles de politia care investigheaza presupusele activitati de lobby ale gazdei Cupei Mondiale, Qatar, in Parlamentul European, potrivid Daily Mail.Europarlamentarul socialist grec Eva Kaili, in varsta de 44 de ani, este interogata dupa ce alte patru persoane au fost arestate in timp ce politistii au perchezitionat 16 proprietati in cursul zilei de vineri.Printre acestea s-ar numara si partenerul socialistei din ... citeste toata stirea