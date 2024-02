Introducerea in Constitutie a faptului ca Romania este tara membra a Uniunii Europene si a NATO "ar oferi o garantie ca Romania este parte din cele doua structuri si ca niciun partid politic extremist nu ar putea schimba aceasta decizie printr-un vot in parlamentul national", afirma eurodeputatul PSD Victor Negrescu, care, in alta ordine de idei, considera ca, "din perspectiva europeana, nu exista niciun fel de problema" cu comasarea alegerilor, "atat timp cat se face o campanie despre ... citeste toata stirea