Victorie insemnata pentru Ucraina: Armata ucraineana afirma ca a strapuns prima linie de aparare a Rusiei in Herson

Armata ucraineana afirma ca a strapuns prima linie de aparare a Rusiei in regiunea ocupata Herson, conform BBC.Aceasta ofensiva pare sa faca parte dintr-o contraofensiva mult asteptata, lansata de Kiev in incercarea de a recuceri sudul tarii.Aceasta urmeaza dupa saptamani de atacuri ucrainene menite sa taie principalele rute de aprovizionare ale fortelor ruse.Armata rusa sustine ca trupele ucrainene au suferit "pierderi grele" in timpul unei tentative de atac esuate.Afirmatiile atat ale ... citeste toata stirea